Favara, cane ferito con arma da fuoco

Il cane di un imprenditore è stato aggredito a Favara. L’animale, di grossa taglia, è stato rinvenuto con una ferita d’arma da fuoco.

Il cane di un imprenditore è stato aggredito a Favara. L’animale, di grossa taglia, è stato rinvenuto nelle campagne con una ferita d’arma da fuoco. L’uomo lo ha trovato e soccorso mentre rientrava nella sua casa rurale. Il cucciolo è stato condotto in una clinica veterinaria ma non sarebbe in pericolo di vita.

La denuncia e le indagini

Ai Carabinieri di Favara è arrivata la denuncia a carico di ignoti presentata dal padrone dopo i fatti. I militari hanno allertato la Procura di Agrigento. Sono così scattate le investigazioni. Le autorità hanno effettuato un sopralluogo nella zona per tentare di rinvenire eventuali tracce. Si cerca l’autore del brutale gesto. Bisogna determinare la causa del ferimento del cane.