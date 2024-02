Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2024, 626 posti a disposizione: ecco come partecipare

La data di scadenza del bando è stata fissata il 2 marzo 2024

L’apertura del bando di concorso per l’assunzione di Allievi Marescialli Carabinieri nel ruolo di ispettori consente il reclutamento di nuove figure. I posti a disposizione per il ruolo di ispettore sono 626. Si tratta di un concorso aperto ai candidati di età fino a 29 anni per i militari e fino a 26 per i civili, mentre la data di scadenza del bando è stata fissata il 2 marzo 2024.

Chi può partecipare

Il concorso è rivolto sia ai civili che ai militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione della prova di efficienza fisica.

La prova scritta

La prova scritta consiste nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l’accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della

lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo, nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper

leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato

proprie di ciascuno di essi). I candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30 saranno ammessi a sostenere le prove successive

Le prove di efficienza fisica

I candidati che superano la prova scritta, sono chiamati ad effettuare le prove di efficienza fisica obbligatorie:

corsa piana 1000 metri;

piegamenti sulle braccia;

salto in alto.

La prova orale

I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere una prova orale, dalla durata di circa venti minuti e comunque non oltre i trenta minuti, che consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle successive tabelle. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria. Contenuto e modalità della prova sono indicati nel citato allegato C del bando.