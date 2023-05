Favignana, Comune sospende permesso per solarium a Levanzo

Il Comune di Favignana ha avviato il procedimento per l’annullamento in autotutela del permesso a costruire il solarium elioterapico a servizio della struttura alberghiera ‘Ex posto di ristoro Levanzo – Pensione dei Fenici’. “A seguito della ricostruzione di tutto l’iter procedurale, a partire dalla Conferenza dei servizi conclusa a luglio del 2020 – spiega il Comune in una nota – sono state riscontrate contraddizioni e anomalie tra le diverse autorizzazioni e la realizzazione materiale dell’opera.

La sospensione, già comunicata dal responsabile a interim del V Settore alla società Ma.Ce.Tra e a tutti gli enti interessati, è necessaria al fine di garantire la conservazione degli habitat e delle specie ricadenti nelle Zsc e Sic, potendosi profilare la possibilità di danni ambientali irreversibili e permanenti anche connessi e conseguenti alla fruizione turistica della struttura. Conseguentemente si dovrà provvedere all’immediato blocco dei lavori in corso, in attesa dei successivi approfondimenti”.