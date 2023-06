Favignana, turista colpita da malore dopo il bagno

Probabile trasferimento con elisoccorso all'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani

Un malore improvviso, accusato una volta uscita fuori dall’acqua da una turista di 60 anni, ha messo in apprensione i bagnanti di Cala Azzurra, spiaggetta tra le più frequentate di Favignana.

Cardiopatica

La donna, secondo quanto raccolto dalle prime testimonianze, prima avrebbe chiesto aiuto per poi perdere i sensi. All’arrivo degli operatori del 118, il corpo della donna era gonfio e presentava delle bolle: la turista, inoltre, ha dichiarato poi di essere cardiopatica. Portata alla guardia medica di Favignana, non è ancora certo se verrà trasferita con elisoccorso all‘Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.