Aveva la febbre da giorni, poi la tragedia in casa: morto 16enne

Un giovane di appena 16 anni è morto in casa per circostanze ancora da accertare: da giorni era stato colpito dalla febbre

Immane tragedia in una casa di Pirri, in provincia di Cagliari. Un ragazzo di soli 16 anni, infatti, è morto in casa, dopo aver trascorso diversi giorni a letto con la febbre. Nelle ultime ore la situazione è drasticamente peggiorata, a tal punto di richiedere l’intervento dell’ambulanza del 118.

I soccorsi si sono rivelati vani

I soccorsi, seppur tempestivi, si sono però rivelati vani: il giovane, infatti, è spirato all’interno della sua abitazione. Per lui non c’era già più nulla da fare: probabile che la Procura disponga l’esame dell’autopsia per accertare le cause del decesso.