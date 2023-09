La febbre alta e la tragedia, morto Francesco Alleruzzo: vigili del fuoco sotto shock

Aveva 52 anni e sarebbe morto per una sospetta miocardite: dolore a Messina.

Messina e Corpo dei vigili del fuoco sotto shock per l’improvvisa morte di Francesco Alleruzzo: aveva 52 anni ed era un esperto nelle operazioni di salvataggio acquatico.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Francesco Alleruzzo morto improvvisamente, vigili del fuoco di Messina in lutto

Si sa molto poco della morte del pompiere, che pare fosse in salute e non avesse malattie pregresse. Secondo le prime indiscrezioni, il 52enne sarebbe stato colpito da una febbre improvvisa e molto alta. In seguito ad alcuni controlli al Policlinico di Messina, i medici gli avrebbero riferito di una grave miocardite di origine sconosciuta.

I tentativi di soccorso, purtroppo, si sono rivelati inutili: Alleruzzo è morto. Tra i vigili del fuoco di Messina, il 52enne era stimato per il suo coraggio e la sua dedizione al lavoro. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio, colmi di dolore, rabbia e shock per una morte improvvisa e quasi inspiegabile.

L’amico Carmelo, per esempio, scrive su Facebook: “Magari pubblicandole qui, Facebook ricorderà dei bellissimi momenti passati insieme amico mio. Speravo di fare tante cose assieme a te ma qualcosa o qualcuno ha deciso che non dovevamo avere il tempo. Ciao fratello VVF Francesco Alleruzzo”.

Foto da Facebook