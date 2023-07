Federfarma Palermo, al via selezione per 20 giovani farmacisti

Per partecipare al bando bisognerà inviare il curriculum professionale e sottoporsi ad un test psicoattitudinale

Dopo il successo della sperimentazione a Torino, si replica a Palermo, con l’obiettivo di renderlo itinerante nel Paese, il Master Executive per formare i giovani farmacisti del futuro. La prossima settimana sarà disponibile, sui siti www.utifarma.it , www.ordinefarmacistipalermo.it e www.agifarpalermo.it , il bando di selezione di 20 farmacisti under 45 di Palermo e provincia che seguiranno il Master Executive – co-finanziato da Federfarma Palermo e Ordine dei farmacisti di Palermo e gestito dalle Università di Torino e Palermo con il coinvolgimento attivo degli interlocutori pubblici e privati del territorio – in “Coaching x Pharmacist”, finalizzato a formare la nuova classe dirigente di professionisti che dovranno traghettare e guidare la categoria nel corso del processo di transizione dalla farmacia tradizionale alla “farmacia dei servizi”.

Masterclass di due anni

Si tratta di una Masterclass della durata di due anni, che partirà il prossimo mese di ottobre con frequenza obbligatoria e articolata in 20 lezioni di 4 ore ciascuna, con approcci e simulazioni “ritagliati” sulle peculiarità di ciascuno studente. I docenti, fra i quali Paola Brusa dell’Università di Torino, Viviana De Caro dell’Università di Palermo e il manager di risorse umane Michele Ciccolella, trasferiranno competenze di base e specialistiche in varie branche, come organizzazione del sistema e della categoria; comunicazione interna ed esterna; leadership; politica sindacale; tecniche di negoziazione; nuove responsabilità; rapporti con medici di medicina generale, della medicina del territorio, Asp e strutture ospedaliere; modalità di gestione dei nuovi servizi alla comunità; relazioni con gli enti assistenziali, di solidarietà e del terzo settore.

Come partecipare

Per partecipare al bando bisognerà inviare il curriculum professionale e sottoporsi ad un test psicoattitudinale, sarà poi una commissione scientifica a selezionare il team di studenti.

Il segretario nazionale Tobia: “La professione è cambiata”

“La professione è cambiata – ha spiegato Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma – e le prospettive che si aprono con la ‘farmacia dei servizi’ pongono il professionista in prima linea non solo nell’attività primaria di dispensazione del farmaco, ma anche nell’erogazione di servizi sanitari di prima istanza in raccordo con le altre categorie professionali. Ciò richiede una formazione specifica che va oltre quella universitaria, per essere preparati ad applicare correttamente le nuove norme e fare fronte a gestioni, burocrazia e compiti sempre più complessi. Abbiamo, quindi, sentito il dovere di essere parte attiva e di promuovere e sostenere questa iniziativa coinvolgendo tutti i principali protagonisti del territorio affinché i nostri giovani possano sviluppare le competenze necessarie”.

Il presidente Ordine farmacisti Palermo: “Protagonisti nell’assistenza diretta ai cittadini”

“Quando si parla di futuro – ha aggiunto il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo – si deve pensare non più solo alla dispensazione del farmaco, ma anche ad una farmacia come presidio sanitario integrato pienamente nella comunità e che porta avanti anche iniziative di prevenzione e di promozione sociale. Palermo, in questo senso, si pone all’avanguardia nel panorama nazionale per mettere a disposizione della categoria una nuova classe dirigente capace di dialogare con tutti assumendo con coraggio, come avvenuto nel caso della pandemia, un ruolo da protagonista nell’assistenza diretta ai cittadini”.

L’associazione giovani famacisti: “Importanti opportunità occupazionali”

Ha conclude Paolo Levantino, segretario nazionale e presidente provinciale dell’Agifar, l’associazione dei giovani farmacisti: “La realizzazione della farmacia dei servizi e l’acquisizione di competenze digitali e dirigenziali sono due obiettivi che stanno aprendo importanti opportunità occupazionali per noi giovani farmacisti. Siamo entusiasti di questo nuovo percorso che ci permetterà di acquisire competenze in ambito gestionale, politico e istituzionale. Grazie alla competenza e alla passione, noi giovani farmacisti siamo pronti ad affrontare le sfide future e ad essere proattivi al cambiamento. Senza mai dimenticare l’importanza dell’unità della categoria: da soli si va veloci, ma solo insieme si va più lontano.”.