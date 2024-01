Fedez lancia l’allarme: “In Italia mancano farmaci per gli ammalati di pancreas”

Il Ministero risponde: “Stiamo seguendo la situazione"

“Essendo io stato operato al pancreas, ed essendomi stato rimosso quasi tutto il pancreas, ho bisogno di prendere enzimi pancreatici per poter assimilare il cibo”. Questo il post su Instagram tramite il quale Fedez trasmette tutta la sua preoccupazione riguardo l’irreperibilità di un farmaco essenziale per le persone che soffrono di malattie al pancreas. Si tratta del Creon o Creonipe che, a differenza della quasi totalità dei farmaci, non ha analoghi che possano sostituirlo sul mercato italiano. Una carenza che si protrae ormai da diversi mesi e che induce il rapper a sottolineare alcuni aspetti della grave situazione.

Il ministero rassicura

“Sto ricevendo tantissime email – afferma -, sembrerebbe che non si trovano più gli enzimi pancreatici in farmacia. Io ne avevo una piccola scorta ma non si trovano più da un mese a questa parte ed ora non ne trovo più”. Intanto, sollecitato, il ministero ha fatto sapere che sta seguendo la questione “con grande attenzione e pone in essere tutte le attività di competenza finalizzate a garantire la continuità terapeutica dei pazienti”. Sembra, stando a quanto scrive Fedez che la situazione sia “indipendente dalle attività regolatorie di Aifa, che ha già da tempo fornito ai pazienti e agli operatori sanitari adeguate informazioni anche di carattere operativo”.