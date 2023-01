Fedez nudo sui social mostra il nuovo tatuaggio: significato, a chi è dedicato

Fedez ha portato a termine il nuovo maxi tatuaggio sulla schiena. Oltre a mostrarlo integralmente sui social, ha anche spiegato nei dettagli il suo significato simbolico.

Fedez non ha mai nascosto la passione per i tatuaggi, basta guardare il suo corpo quasi completamente ricoperto con l’inchiostro colorato per capire che non può fare a meno di imprimere sulla pelle in modo indelebile disegni e scritte dal profondo significato simbolico.

Fedez mostra il tatuaggio completo: è nudo

Il rapper ha infatti terminato il tattoo e si è lasciato immortalare di spalle completamente nudo ma con l’emoticon di una pesca sul sedere. Il disegno indelebile è coloratissimo, parte dal collo, si estende su tutta la schiena e arriva sulla gamba sinistra, passando per uno dei glutei.

Il significato simbolico del tatuaggio di Fedez sulla schiena

Nella didascalia dell’album dedicato a quest’opera d’arte Fedez ha scritto: “L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria”.