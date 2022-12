Fedez: “Vialli mi è stato di grande aiuto, Forza Gianluca”

Un messaggio di solidarietà arriva anche dal mondo della politica. A scrivere all'ex samp è Roberto Calderoli, lega, anche lui malato di tumore

“Vialli mi è stato molto d’aiuto durante la malattia. E’ riuscito a darmi una forza che nessuno era riuscito a darmi. Gli mando tanta energia positiva, forza Gianluca”. A mandare un messaggio di conforto e di vicinanza all’ex giocatore della Sampdoria Gianluca Vialli e il noto cantante e social influencer Fedez.

Stamani Vialli ha comunicato che non farà più parte, almeno per il momento, dello staff della Nazionale italiana per questioni legate alla sua salute. L’ex calciatore è da fine 2019 capo delegazione degli Azzurri al posto di Gigi Riva e dal 2017 combatte contro un tumore al pancreas.

Sono tanti i messaggi per Vialli. Tra questi anche quello di un politico che, come l’ex samp ha un tumore. Si tratta di Roberto Calderoli, della Lega, che scrive: “Un abbraccio forte e un grande in bocca al lupo a Gianluca Vialli, campione nel calcio e campione nella vita, campione quotidiano per come ha affrontato questa durissima battaglia, la partita più dura, che combatte con coraggio da cinque anni. Nessuno può capirlo meglio di chi, come come, purtroppo combatte la stessa battaglia da dieci anni: forza Vialli, siamo tutti con te e ti aspettiamo presto di nuovo alla guida della delegazione azzurra!”