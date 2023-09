Marisa Leo e la sua bimba rimasta orfana, il fratello: “Non sa ancora nulla”

Alla tragedia della morte violenta della madre si aggiunge il dramma di una figlia rimasta senza genitori e ancora ignara di quanto accaduto alla mamma e al papà.

La figlia di Marisa Leo, la donna uccisa dall’ex compagno (poi suicida) in provincia di Trapani, non sa ancora nulla della morte della madre.

Un dramma che si aggiunge alla già triste situazione della famiglia della 39enne, l’ennesima vittima di femminicidio in Sicilia dall’inizio dell’anno.

Marisa Leo, il fratello: “La figlia non sa nulla”

La bambina, di appena 4 anni, ha perso entrambi i genitori. A impedirle di crescere assieme alla mamma sarebbe stato il padre. Quello stesso padre già denunciato per stalking prima della tragedia e quello stesso padre che ha deciso di compiere l’estremo gesto dopo aver sparato alla donna che diceva di amare e che aveva incontrato per un “incontro chiarificatore”.

La bimba è ancora molto piccola e probabilmente non capirà molto della sconcertante vicenda di cui, suo malgrado, è protagonista. Al Corriere della Sera, il fratello di Marisa Leo – Mauro – ha detto: “Non ho trovato le parole per dirle cos’è successo, le ho detto che la mamma è ancora a lavoro”, sottolineando come assieme all’assistente sociale e alla psicologa dei servizi sociali cercherà il modo migliore per informarla sulla morte della madre.

Mauro Leo, poi, ha aggiungo: “La nostra nipotina non resterà mai sola”.

