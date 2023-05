Ferrara, concerto Springsteen: selfie Baggio Ambrosini scatena bufera social: “Inopportuni”

Un tam tam polemico via social, che ha caratterizzato la vigilia del megaconcerto della star americana.

«Veramente triste questa festa a pochi chilometri da una tragedia apocalittica, mi dispiace ma questa foto stona troppo», «con tutto quello che sta accadendo lo trovo stupido questo concerto, sarebbe meglio andare ad aiutare quella povera popolazione invece di stare lì a divertirsi, scrive un altro». Questo il tenore di tanti messaggi social, ancor più rinfocolati da chi non ha apprezzato il selfie del Divin Codino alias Roberto Baggio e dell’ex compagno di squadra Ambrosini in occasione del concerto a Ferrara di The boss.

Non tutti hanno storto la bocca

Dall’altra parte sono stati invece diversi, soprattutto tra i tifosissimi rossoneri, ad apprezzare lo scatto con i due campioni. Tra loro Carlo Pellegatti, storico telecronista del Milan: «Arsenio Lupin e Zucchero Filato», scrive Pellegatti, citando i due soprannomi di Ambrosini e Baggio ai tempi in cui giocavano tra i rossoneri.

The show must go on

Un tam tam polemico via social, che ha caratterizzato la vigilia del megaconcerto della star americana, con il maltempo che ha sì risparmiato Ferrara ma che ha messo in ginocchio la vicina Romagna, provocando vittime, evacuazioni, danni per miliardi. “The show must go” recita una frase cult quando si parla di eventi. E fu così che, alla fine, Bruce Springsteen è salito sul palco del Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara. Davanti a circa 50mila fan che hanno comprato il biglietto da mesi e che arrivano da tutta Europa per assistere alla prima delle tre date italiane del Boss con la sua E Street Band