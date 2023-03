Festa Catania, Fiorello: “Inter-Juve? No, ho visto la sfida tra rossazzurri e Canicattì”

Anche lo showman, catanese di nascita, ha voluto omaggiare la promozione in Serie C della squadra di Ferraro su Viva Rai 2

Entusiasmo ed euforia dilagano a Catania dopo il trionfo di ieri a Caltanissetta degli etnei contro il Canicattì, con il poker rifilato ai biancorossi che ha consegnato l’aritmetica certezza della promozione in Serie C al club di Ross Pelligra.

In città è scoppiato subito il tripudio, con i festeggiamenti che si sono protratti fino a notte fonda da piazza Europa fino a lungomare e migliaia di tifosi a seguire il pullman scoperto con all’interno la formazione di Ferraro in uno spettacolo di bandiere e colori rossazzurri.

I complimenti di Fiorello al Catania durante Viva Rai 2

Della vittoria della squadra dell’Elefante, tuttavia, si parla anche ben oltre i confini siculi.

Durante la puntata odierna di “Viva Rai 2”, infatti, lo showman catanese Fiorello con la sua solita verve ed ironia ha voluto fare i complimenti al Catania per il traguardo ottenuto.

“Inter-Juve? Assolutamente no, io ieri ho guardato Canicattì-Catania – tra la standing ovation dei presenti in studio – Il Catania ieri ha conquistato la Serie C. Hanno fatto un sacco di record, hanno vinto tutte le partite e persa praticamente nemmeno una. Sono meglio del Napoli: “fozza Catania””.