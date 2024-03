Festa del papà 2024, le curiosità e le migliori frasi di auguri da inviare

Una ricorrenza per celebrare il ruolo dei padri nella crescita e nella vita di tutti i giorni: tutto sulla "festa del babbo".

Il 19 marzo 2024 si celebra la festa del papà: una ricorrenza molto sentita, soprattutto per i religiosi cattolici, visto che coincide anche con le celebrazioni di San Giuseppe.

Ecco qualche curiosità sulla ricorrenza, delle frasi di auguri da condividere e alcune idee regalo.

Festa del papà 2024, quando e cosa si festeggia

La ricorrenza della “festa del babbo” è festeggiata in diverse parti del mondo. Ogni Paese ha le sue tradizioni e in Italia – fin dal lontano Medioevo – la data scelta per celebrare questa festa è il 19 marzo, che coincide con la festa di San Giuseppe, padre putativo di Gesù secondo la tradizione cattolica e considerato dalla Chiesa come protettore dei padri di famiglia.

Festa del papà e san Giuseppe, entrambi il 19 marzo

Nell’Ottocento San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) è stato proclamato protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale dalle autorità cattoliche. Per questo la ricorrenza della festa del papà, che successivamente ha assunto connotazioni sempre più laiche, si fa coincidere con questa giornata molto importante per la Chiesa cattolica.

Curiosità

Ecco tre curiosità sulla festa del papà:

Non si celebra nello stesso giorno in tutto il mondo : in Italia si festeggia il 19 marzo, come San Giuseppe, ma in altre parti del mondo le date variano dal 23 febbraio (Russia) al 26 dicembre (Bulgaria).

: in Italia si festeggia il 19 marzo, come San Giuseppe, ma in altre parti del mondo le date variano dal 23 febbraio (Russia) al 26 dicembre (Bulgaria). In Corea del Sud esiste una sola festa per mamma e papà: si tratta della “ festa dei genitori “, che si celebra l’8 maggio.

“, che si celebra l’8 maggio. I primi festeggiamenti documenti risalgono al 5 luglio 1908: a Fairmont (West Virginia), nella chiesa metodista locale, ci furono le prime celebrazioni in onore dei papà.

Le tradizioni in Italia

La festa del papà è molto sentita in Italia e – oltre alle visite ai genitori e alle commemorazioni al cimitero per coloro che non lo hanno più – ci sono molte tradizioni popolari da rispettare il 19 marzo. Molte di queste sono tradizioni culinarie, come la preparazione dei dolci tipici della festa di San Giuseppe.

I dolci tipici del 19 marzo sono diversi e hanno numerose varianti regionali. Il più noto è la zeppola di San Giuseppe, un piatto napoletano. In Sicilia si preparano gli sfinci di San Giuseppe, ma anche le zeppole e le crispelle di riso (queste ultime molto care ai catanesi).

In occasione della festa di papà, molte chiese in tutta Italia organizzano processioni e messe speciali in onore di San Giuseppe.

Idee regalo per la festa del papà

Il 19 marzo 2024 si celebra la Festa del papà e per i tanti figli in Italia che hanno ancora il genitore per condividere la speciale ricorrenza è l’ora di pensare al regalo adatto. Ecco 5 idee, anche low cost, per fare gli auguri al proprio “babbo”:

Biglietto: una lettera per la festa del papà è un classico. Sentirsi dire delle belle parole è sempre un piacere per i genitori, specialmente per i più anziani. Si può accompagnare la lettera anche a una gift card personalizzata, per donare al genitore anche qualcosa di utile e originale. Tempo: Una gita assieme, un caffè al bar, una cena in famiglia, una videochiamata più lunga del solito… Regalare al proprio padre del tempo della propria giornata è un dono meraviglioso per far ricordare al genitore l’importanza del suo ruolo. Set dopobarba/profumo/bagnodoccia: Altro classico senza tempo, ideale soprattutto per i papà “vanitosi” che ci tengono ad apparire sempre al meglio o che magari hanno un profumo del cuore. Ricordi, foto e gadget personalizzati: una cornice digitale con le foto più belle della famiglia, un portachiavi con una scritta speciale, una targhetta con il nome e una frase di auguri… Tutte idee super creative per dire “buona festa del papà” con un regalo a prezzi contenuti ma senza dubbio d’effetto. Bottiglia di liquore: per i papà che amano godersi del buon vino a cena, una birra artigianale assieme alla pizza il sabato sera o un amaro post-cena è un regalo perfetto, gettonato ma sicuramente gradito.

Frasi di auguri per la festa del papà 2024

Ecco alcune frasi di auguri per la festa del papà, da condividere sui social e su WhatsApp in occasione del 19 marzo.

“Non serve una festa per ricordarmi di quanto sei speciale, ma è comunque una buona occasione per farti sapere quanto sei importante nella mia vita. Ti voglio bene, papà”.

“Tutti i bambini da piccoli vogliono conoscere un supereroe. Io sono stato/a fortunato/a: ho avuto te, il mio super babbo. Buona festa del papà”.

“Subito dopo Dio, viene Papà” (Wolfgang Amadeus Mozart).

“È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino” (Susan Gale).

“Non servono i soldi: con un papà come te, sono già ricco. Di valori e insegnamenti, lezioni di vita e amore. Auguri per la festa del papà”.

Ecco anche due frasi divertenti per chi desidera un messaggio più “originale”:

“Lo so che a portare i pantaloni in famiglia è la mamma, ma anche tu sei molto importante. Ti voglio bene, auguri papà”.

“Forse ti aspettavi un bel regalo da parte mia, ma avrei dovuto comprarlo con i tuoi soldi e già la paghetta non mi basta. Auguri!”.

E, infine, ecco le frasi per la festa del papà che possono condividere coloro che purtroppo hanno perso il proprio genitore.

“La morte non ti ha allontanato da me. Sei sempre nel mio cuore, con me ovunque io vada. Ti voglio bene, papà”.

“Senza di te, la mia vita non è più la stessa ma continuo ad andare avanti per renderti felice e orgoglioso della persona che sto cercando di diventare”.

“Buona festa del papà a te, che sei volato in cielo troppo presto ma che continui a proteggermi e a vigilare su di me giorno dopo giorno”.

Immagine di repertorio