Festeggiamenti Centenario Disney, tornano in sala 8 cult del passato

Ciascuno degli otto film avrà una finestra di riedizione di 2 settimane, a partire dal 7 luglio e proseguendo fino ad ottobre

Il cinema, la grande casa che ha lanciato in orbita Walt Disney, è pronto, in occasione del centenario del mitico studio cinematografico, a proiettare ben 8 cult del passato nelle sale degli Stati Uniti. Scelti, in ordine sparso, Toy Story, Frozen, La Bella e la Bestia, Gli Incredibili, Coco, Il Re Leone e Oceania. Il debutto sarà appannaggio, dal 7 luglio prossimo, dei Pirati dei Caraibi con La maledizione della prima luna con Johnny Depp. Un mix d’animazione dunque, tra classici Disney e Pixar. Fa eccezione per la prima pellicola della fortunata saga che ha per protagonista Jack Sparrow alias Johnny Depp. Per l’amatissimo attore americano un’ulteriore soddisfazione dopo i tanti anni di controversie legali che hanno visto protagonista la superstar e il suo matrimonio con Amber Heard.

Niente di simile in Italia

Ciascuno degli otto film avrà una finestra di riedizione di 2 settimane, a partire dal 7 luglio e proseguendo fino ad ottobre. Per alcuni di questi film, sarà la prima riedizione cinematografica su larga scala di sempre. Da notare che tutti i titoli selezionati sono stati rilasciati dagli anni ’90 a oggi. Per questo ci si aspetta che a partire da ottobre e proseguendo verso la fine dell’anno la Disney possa riportare nelle sale anche alcuni dei Classici Disney più anziani. Al momento niente iniziativa similare in Italia.