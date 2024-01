Sant’Agata, i festeggiamenti iniziano con la “Giornata della Donazione del Sangue e della Solidarietà”

Un momento di umanità e condivisione dà inizio al periodo dedicato alla "santuzza" di Catania.

Si è svolta domenica 21 gennaio, dalle ore 8 alle 12,30, a Catania, e esattamente in Piazza Duomo, la “Giornata Cittadina della Donazione del Sangue e della Solidarietà”, arrivata con quest’anno all’edizione numero 26.

La giornata di solidarietà e l’invito alla donazione del sangue come gesto umano ma soprattutto cristiano, rientrano in un programma più vasto che è quello delle Festività agatine, prossime ad affacciarsi sulla Città di Catania, che si prepara nuovamente ad accogliere la sua Santuzza.

La prima parte dei festeggiamenti è stata denominata, infatti, “Camminiamo insieme verso la festa di Sant’Agata – A.D. 2024”, e prevede molte celebrazioni, catechesi e testimonianze sui gesti di carità verso il prossimo. L’iniziativa è stata promossa dall’Arcidiocesi di Catania, dalla Caritas Diocesana e dall’Opera Diocesana Assistenza.

La giornata della donazione di sangue a Catania

“Questa giornata apre i festeggiamenti agatini di Piazza”, ci dice Vito Mazzarino, vice responsabile della Fratres Catania. “Ogni anno coinvolgiamo in questo momento di beneficenza tutte quelle che sono le associazioni e gli enti di volontariato. Siamo molto felici di essere qui e ringraziamo tutte le associazioni intervenute: Fratres Territoriale Catania Enna Messina, Croce Rossa Italiana, Advs e Fidas Catania, Avis come donatori di sangue, il reparto odontoiatrico, cardiologico e senologico dell’ospedale San Marco di Catania e l’associazione femminile Sant’Agata Cattedrale che insieme al Circolo femminile sono sempre presenti e pronti ad aiutarci in ciò che riguarda la preparazione della colazione e anche l’azienda DOC e l’associazione di cuochi Ristoworld Italy”.

“I nostri ragazzi e io in persona non potevamo non essere presenti a questa chiamata di solidarietà”, affermano Andrea Finocchiaro, past president dell’associazione, e Giuseppe Aloisi, responsabile del nucleo Emergency. “Siamo sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli altri e in questa occasione riteniamo ancor di più che esserci e donare sia un gesto semplice, ma di grandissima importanza per altre persone perché anche una nostra donazione può contribuire a migliorare la vita di qualcun altro, se non addirittura a salvarla nelle situazioni più critiche. Siamo felici e orgogliosi di essere oggi nella nostra piazza Duomo ad aiutare chi normalmente si preoccupa di aiutare gli altri”.

“Donare è segno di altruismo”

Presente alla “Giornata della Donazione del Sangue e della Solidarietà” a Catania anche Fabio Cuffari, fondatore di DOC, con il socio Giuseppe Andronaco che hanno fatto da sponsor all’evento: “Ci hanno proposto l’iniziativa con entusiasmo e senso sociale mettendosi a disposizione, in prima persona, come volontari per supportare l’evento”, ci dicono.

“Questi ragazzi sono cuore pulsante della nostra azienda e ogni loro iniziativa va sostenuta. Riteniamo che Donare sia un gesto di altissimo senso civico e soprattutto di altruismo verso chi ci sta attorno. Come imprenditori riteniamo di avere anche un ruolo e una responsabilità sociale: fare in modo che il nostro territorio diventi più ricco. Ricchezza intesa come opportunità, cultura, aiuto e senso civico. Chi si prende cura di aiutare una persona in difficoltà, sta aiutando la stessa terra a divenire sempre più forte per chi verrà dopo di noi e in quanto genitori non possiamo non possiamo che fare di tutto per lasciare questo territorio meglio di come lo abbiamo trovato”.