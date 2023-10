Festival “Il Picchio Verde” 2023, vince Daniela Battaglia: ecco i premi assegnati

Si conclude nel Ragusano l'ultima edizione dell'importante Festival canoro. Assegnati i premi speciali e il premio della critica. Selezionati i finalisti per il “Fuoriclasse Talent”.

Daniela Battaglia, 38 anni, di Giarratana (RG), ha vinto il Festival canoro “Il Picchio Verde” 2023, che si è svolto domenica 29 ottobre a Vittoria. Daniela Battaglia ha portato sul palco la canzone “I Surrender” di Celine Dion.

L’applauso del pubblico presente in sala ha suggellato un pomeriggio dedicato alla musica, che ha visto protagonisti alcuni esponenti del mondo musicale siciliano e dilettanti alle prese, per la prima volta, con l’esibizione su un palco. Il Festival è stato presentato da Marco Senise.

Il Picchio Verde 2023, i premi e i vincitori

Quarantuno i concorrenti in gara, tutti siciliani. Gli altri premiati, nelle varie categorie, sono stati: Giacomo Casola e Giancarlo Scaglione (al primo posto nelle categorie professionali e dilettanti), Giuseppe Assenza e Cetty Zanchi (secondo posto nelle categorie professionali e dilettanti), mentre al terzo posto si sono classificati Raffaele Biondo e Gessica Abate.

La giuria ha assegnato altri premi speciali: il “Premio della critica” è andato a Linda Calleri e Grazia Messina, il premio per la “miglior presenza scenica” è andato a Melumè e Giovanni Di Mauro. Il premio per il “miglior timbro vocale” è stato assegnato a Myra e Stefania Meli, mentre il premio per la migliore interpretazione è andato a Patrizia Nastasi e Lucia Ferrante. La giuria (composta da Ivano Trau, Catiuscia Siddi, Stefano Sovrani, Claudio Berardinellli e Raffaele Scala) ha assegnato il “premio simpatia” a Michele Zaccaria ed il “premio per la migliore tecnica vocale” a Massimo Caschetto. La migliore scelta musicale è quella di Aldo Nasello.

Infine, il voto del pubblico da casa ha premiato Raffaele Biondo.

In tre ai provini di “The Voice Senior”

Tre concorrenti del Festival “Il Picchio Verde 2023” (Grazia Messina, Patrizia Nastasi e Salvatore Passalacqua) sono stati segnalati per i provini di “The Voice Senior”.

Altri quindici concorrenti sono stati selezionati direttamente da Ivano Trau e Catiuscia Siddi per la finale nazionale del Fuoriclasse Talent, il concorso canoro nazionale per talenti emergenti che si svolge ogni anno a Tortoreto, in Abruzzo.

“Sono felice, non me l’aspettavo – ha commentato la vincitrice. Sul palco ero emozionata ma, alla fine dell’esibizione, ho ricevuto i complimenti di Stefano Sovrani. Ho capito che era andata bene, ma mai avrei immaginato di poter raggiungere il primo posto assoluto”. Daniela Battaglia coltiva da tempo l’hobby per la musica. Canta come solista nel coro “Regina Coeli” della parrocchia Maria SS. Annunziata di Giarratana. Nel luglio 2022 ha vinto un concorso canoro nella cittadina pedemontana.

“Daniela Battaglia è una cantante vera – ha commentato Ivano Trau, presidente della giuria – mi ha colpito il suo timbro vocale, la capacità di stare sul palco, i movimenti, il rapporto con il pubblico. La sua esibizione mi ha emozionato. Il giudizio della giuria su di lei è stato unanime. Questo festival è stato di ottimo livello: bravi cantanti, belle canzoni, la conferma che la Sicilia e questa terra hanno veramente grandi risorse”.

A conclusione della serata, Danilo Crisafulli, organizzatore della serata insieme a Carmen Denaro, ha dato appuntamento al prossimo anno, per la terza edizione del festival. “Il festival, ancora una volta, è stato un successo – ha detto – la grande partecipazione del pubblico in sala, del pubblico da casa (ci hanno seguito quasi 2000 persone), la bravura dei concorrenti e la qualità dei brani proposti ci confermano che questa manifestazione piace a tanti”.

Giuseppe Amenta, titolare de “Il Picchio Verde” aggiunge: “Siamo felici di aver ospitato il festival e di aver contribuito al successo di giovani talenti locali. Già lo scorso anno, dopo il festival, alcuni concorrenti hanno avuto la possibilità di calcare altri palcoscenici importanti. Quest’anno il livello è cresciuto e i cantanti in gara ci hanno offerto momenti di spettacolo eccezionale. Auguriamo a loro le migliori fortune e diamo appuntamento al prossimo anno per la terza edizione. Il Festival Il Picchio Verde si svolgerà ancora la terza domenica di ottobre”.

Foto di Fabio Baglieri