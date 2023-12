Festività natalizie, quanto spenderanno in più le famiglie italiane

Poco risparmio per le famiglie italiane in vista delle festività natalizie. Non si arresta l'aumento dei prezzi.

Poco risparmio per le famiglie italiane in vista delle festività natalizie. Non si arresta l’aumento dei prezzi che si somma a un incremento registrato già nelle precedenti settimane rispetto al 2022. Si tratta di un +9,2% solamente nei primi 9 mesi dell’anno. Il carrello, inoltre, si impoverisce sempre di più e si registra una riduzione delle quantità acquistate di quasi tutti i beni.

Le statistiche Ismea

I dati sono frutto di uno studio realizzato da Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) elaborato basandosi sulle statistiche aggiornate a settembre dell’Osservatorio. È una ricerca condotta insieme a NielsenIQ. Nel report si evince che siamo davanti a “un aggravio per le famiglie di oltre 7 miliardi di euro solo nei primi nove mesi del 2023 a fronte di un carrello più leggero. Se si considera anche il 2022, il maggior esborso a carico del consumatore è stimato a oltre 13 miliardi”. Alcuni prodotti di base sono rincarati mediamente di oltre il 20% come pane e sostituti (+16,8%), pasta (+10,1%), latte (+20%) e conserve di pomodoro. Si arriva al 32% per la pasta di semola e al 29% per le conserve di pomodoro.

Boom dei prezzi di prodotti basilari

L’olio extra vergine di oliva arriva al +30% e si registra una notevole contrazione degli acquisti (-11%). E ancora le uova (+17%), il latte e derivati (+14,8%), i derivati dei cereali (+13,9%), ortaggi freschi e trasformati (+9,4%) e le carni (+7,6%). Aumento contenuto per le bevande (+5,7%).

Dove si acquista?

I canali distributivi più considerati sono tendenzialmente sempre gli stessi. Il supermercato rimane quello predominante con il 40% con un fatturato a +9,8% su base annua. Il discount è il canale con il maggiore incremento dei prezzi medi e allo stesso tempo è pure quello con la miglior performance riguardo alla crescita di fatturato (+10,5%). Stesso discorso è valido per gli iper che sono in meta ripresa rispetto alla scorsa annata.