Fiamme distruggono due auto a Porto Empedocle, trovata bottiglia con benzina

Sul luogo dell'incendio, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento

Un incendio divampato la scorsa notte a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, ha distrutto due automobili parcheggiate in via Napoli. Le fiamme hanno causato anche danni ad una vetrata di un esercizio commerciale.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. Non lontano dall’incendio è stata trovata una bottiglia contenente benzina. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini in corso per per risalire ai responsabili.