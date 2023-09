Notte di fuoco a Porto Empedocle, incendiate due auto: indagano i carabinieri

Alcuni residenti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo

Vigili del fuoco in azione la scorsa notte a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da chiarire, due automobili sono state danneggiate da un incendio divampato in via dello Sport.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno avvolto un veicolo di proprietà di un 48enne e un’utilitaria di un 19enne parcheggiata nelle adiacenze della prima vettura. Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno prontamente avviato le procedure di spegnimento del rogo. Sul fatto indagano gli agenti di polizia del commissariato Frontiera. Non si esclude alcuna pista, anche quella dolosa.