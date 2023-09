Il ritorno di Massimo Ranieri in una fiction, tutto pronto per “La voce che hai dentro”

Da giovedì 14 settembre 2023, nella prima serata di Canale 5 arriverà Massimo Ranieri con la fiction “La voce che hai dentro”.

Per il cantante, la fiction segna il ritorno alla recitazione in una produzione seriale dopo tanti anni, ma anche la realizzazione di un’idea. Massimo Ranieri, infatti, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato: “L’idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una “voce” dentro. Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata “mamma” Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction”.

“La voce che hai dentro”, quindi, nasce da un’idea di Massimo Ranieri, ma è stata scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino. La fiction è prodotta da Lucky Red per RTI e terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 per quattro settimane in quanto è composta da otto episodi.

La trama de “La voce che hai dentro”

Massimo Ranieri veste i panni di Michele Ferrara, proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, una grande casa discografica napoletana che nei tempi d’oro ha annoverato tra i propri assistiti alcuni tra i più celebri cantautori della tradizione. La sua vita così come la conosce subisce uno stop quando viene condannato per l’assassinio del padre Domenico, conosciuto come gloria della musica partenopea.

Anche se si professa innocente, Michele deve scontare dieci anni di carcere. Oggi è un uomo libero e vuole ricominciare nella sua Napoli. Il suo ritorno coincide con una grande decisione che la sua famiglia deve prendere. Per evitare il fallimento, infatti, la famiglia di Michele vuole vendere la casa discografica all’editore musicale Gaetano Russo, il suo più acerrimo rivale. Per Michele, però, non è il caso. Una volta tornato in libertà, l’uomo vuole non solo esserci per i suoi cari ma ricominciare a lavorare partendo proprio dalla Parthenope. Nella famiglia ci sono visioni discordanti. Sono sorpresi la moglie Maria, il figlio maggiore Raffaele, Antonio e la più giovane, Anna perché non si aspettavano di ritrovare nell’uomo questa intenzione. Anna, però, decide di sostenere il padre con un’idea nuova: usare la Parthenope per lanciare talenti nuovi.

Sarà l’incontro con Regina, una giovane trapper, a cambiare le sorti della famiglia e a dare una svolta inaspettata alla casa discografica. Non solo lavoro per il protagonista. Michele è deciso anche a riconquistare il cuore di sua moglie Maria che, negli ultimi dieci anni, ha iniziato una relazione con Giulio.

Ranieri e non solo, il cast

Massimo Ranieri è il protagonista della fiction che vanta anche la presenza di attori del calibro di: Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo.

Dove e come guardare “La voce che hai dentro”

La fiction sarà trasmessa su Canale 5 a partire da giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21:35 per quattro settimane. Sarà disponibile anche su Mediaset Infinity sia in diretta streaming sia on demand una volta che gli episodi editi saranno inseriti sulla piattaforma.