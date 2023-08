Fiera di San Michele tra attesa e qualche polemica

La decisione di escludere dall’organizzazione le giornate di sabato e domenica ha provocato qualche malumore tra gli ambulanti, ma il vice sindaco Grazia Giammusso ha chiarito le posizioni dell’Amministrazione comunale

CALTANISSETTA – È polemica sulla tradizionale fiera di San Michele, patrono della città. A seguito della pubblicazione del bando per l’assegnazione dei posti e del decreto del sindaco 72 dello scorso 27 luglio è stato stabilito che quest’anno la fiera merceologica durerà soltanto da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre nell’area di via Rochester. Il luna park invece sarà allestito nel parcheggio di Pian del Lago e durerà dal 27 settembre al 4 ottobre.

Una decisione, quella presa dell’Amministrazione, che ha escluso il sabato e la domenica per la fiera merceologica, giorni in cui solitamente, come ribadito dagli ambulanti e non solo, si registra maggiore affluenza e di conseguenza maggiore possibilità di profitti per gli operatori commerciali.

Sulla vicenda è intervenuta l’Ascom, il sindacato degli ambulanti che ha anche ribadito di non essere stata inviata alla riunione che ha portato a questa decisione. “Riteniamo che sia fondamentale – ha detto il presidente Rosario Simone – coinvolgere tutte le parti interessate nella pianificazione di un evento così significativo per la comunità. L’eliminazione di sabato e domenica dal programma fiera potrebbe causare un impatto finanziario negativo per gli operatori, che si troverebbero privati dell’opportunità di sfruttare appieno il potenziale economico di quei giorni in un momento economico già difficile per la categoria degli ambulanti, che ha affrontato molte difficoltà a causa di eventi recenti”.

“Invito l’Amministrazione – ha aggiunto – a prendere in considerazione le nostre preoccupazioni alla decisione di concludere la fiera il venerdì. Siamo convinti che una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate e la presenza delle giornate di sabato e domenica contribuirebbero a rendere la fiera un successo ancora maggiore per la comunità e per gli espositori”.

Anche il capogruppo della Lega al Comune Oscar Aiello è intervenuto sulla questione. “Non condivido – ha affermato – tale scelta dell’Amministrazione comunale, che così toglierà la possibilità di far venire a Caltanissetta ulteriori visitatori e creerà un danno economico agli ambulanti. Ho pertanto presentato un’interrogazione al Sindaco per capire perché è stato deciso di far smontare gli stand il venerdì. Ho inoltre chiesto di prolungare la durata, è opportuno far svolgere la fiera merceologica anche sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre”.

A rispondere alle accuse e ai dubbi sollevati è stato l’assessore al ramo e vice sindaco Grazia Giammusso: “Ancora una volta, la fiera è frutto di una collaborazione congiunta con tutte le sigle sindacali presenti sul territorio che tradizionalmente sono sempre state protagoniste attive. Quest’anno purtroppo per un errore dell’ufficio non è stata inviata l’email di convocazione all’Ascom e di questo noi ne riconosciamo la responsabilità. Abbiamo provveduto a contattare il presidente dell’associazione porgendo le nostre scuse che sono state ampiamente accettate”.

“La decisione – ha proseguito l’assessore Giammusso – della fiera di San Michele non è mai stata in questi quattro anni dell’Amministrazione Gambino un atto di imperio da parte del sindaco o dei suoi assessori ma è sempre stato un lavoro sinergico con le sigle sindacali. Quest’anno le sigle hanno chiesto di poter realizzare una fiera in maniera più concentrata in tre giorni decidendo l’inizio e la durata della stessa. Abbiamo accolto ancora una volta le esigenze dei lavoratori perché sono loro che devono portare avanti l’organizzazione della fiera, sono loro che sono i diretti interessati e sono loro che hanno il polso della situazione. Le sigle hanno detto che oltre i tre giorni non c’è un flusso tale che garantisce la presenza e inoltre sono impegnati in tante altre fiere che ci sono in giro per la Sicilia”.

“La grandissima novità – ha aggiunto – è il ritorno in via Rochester, che è stato accolto con grande favore ed entusiasmo da parte delle sigle sindacali che a gran voce da diverso tempo chiedevano di andare lì. Tra le altre cose la via Rochester sarà collegata con una navetta all’area del luna park”:

“A tutti quelli che ogni anno – ha concluso Giammusso – fanno a gara per discriminare la fiera, per prendere le parti non si capisce a favore di chi, noi consigliamo in maniera molto serena che tutte queste energie le potrebbero canalizzare per promuoverla, dare dei suggerimenti e non per strumentalizzare questo evento per un proprio tornaconto elettorale e mai per il vantaggio della fiera, degli operatori e della città stessa. L’Amministrazione Gambino lavora sempre nel pieno rispetto dei diretti interessati ma le forze politiche che così aspramente si accaniscono ogni su questa fiera mi lasciano perplessa probabilmente questa fiera a cuore non ce l’hanno per primi loro”.

Annalisa Giunta