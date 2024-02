Su Rai Uno va il film-tributo a Califano: ecco il cast e la trama

Il racconto della vita dell'artista, interpretato da Leo Gassman. Ecco come guardare "Califano".

Domenica 11 febbraio in prima serata su Rai Uno si omaggia Franco Califano con la sua storia di uomo e artista con il film “Califano”.

Il film è prodotto da Greenboo Production, in collaborazione con Rai Fiction. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Isabella Aguilar e Guido Iuculano e la regia è stata affidata ad Alessandro Angelini. Il regista ha raccontato che “l’intento è stato quello di raccontare Califano oltre la maschera, mettendo in un dialogo costante l’uomo, il bambino, l’artista”.

Califano, il film: cast e trama

Il film, infatti, si basa sul libro “Senza manette” di Franco Califano con Pierluigi Diaco, edito da Mondadori. Per vestire i panni di Franco Califano è stato scelto Leo Gassmann, conosciuto ai più per la sua carriera di cantante. Per l’artista è la sua prima prova da attore.

“Sono emozionato e molto felice di raccogliere i frutti del grande lavoro che abbiamo fatto. Sono una persona che calibra molto i passi, mi definisco e mi preparo. Ho sentito che era il momento giusto di mettermi alla prova come attore” ha spiegato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Sul ruolo interpretato, Gassmann ha aggiunto: “Che personaggi come lui possono essere rappresentati solo se hai presente i motivi che li hanno portati a fare certe scelte. Per prepararmi al ruolo ho conosciuto i suoi amici più cari che mi hanno raccontato quello che volevano mostrassimo nel film”.

Califano, la trama

Roma, 1984. Al Teatro Parioli gli spettatori presenti aspettano di vedere Franco Califano salire sul palco. Il Califfo è nel camerino. Per lui immagina sarà la serata più importante della sua vita. Cercherà di dare il massimo. Mentre pensa questo, sei uomini in divisa irrompono nel camerino, gli mettono le manette e lo portano via davanti agli occhi del pubblico incredulo.

Roma, 1961. Califano ha 22 anni, vive a Roma con la madre e il fratello. Scrive poesie e sogna la “Dolce Vita“. In questo momento della sua vita conosce Antonello Mazzeo, che sarà uno degli amici più fedeli della sua esistenza, e Rita, suo primo amore nonché moglie e madre della sua unica figlia. Nel 1963 Califano si trasferisce a Milano, ospite di Edoardo Vianello. La quotidianità gli sta stretta. A Milano scrive canzoni, frequenta molte donne, consuma droga e fa amicizie importanti. Tra tutti: Gianni Minà e Ornella Vanoni.

Ha i primi successi, ma nel 1968 dovrà ricoverarsi in una clinica per disintossicarsi dall’uso della cocaina mentre è al culmine di una depressione. Rimessosi in sesto, ricomincia da zero. Torna a scrivere e consegna a Mia Martini un brano come “Minuetto” e fonda con Edoardo Vianello la Apollo Records. Scommette sui Ricchi e Poveri e li porta al Festival di Sanremo. Si innamora di Mita Medici, con cui vive una storia d’amore. Nonostante un periodo favorevole, Califano si allontana da Mita Medici e viene nuovamente arrestato per droga.

Riesce a ottenere gli arresti domiciliari. Ha una rinascita. Con l’aiuto dell’amico Mazzeo incide l’album “Impronte Digitali”. Il film si chiude con un concerto organizzato al Teatro Parioli di Roma, una volta tornato in libertà.

Il cast

Oltre a Leo Gassmann nei panni di Franco Califano, il cast è composto da: Gianpiero De Concilio (Antonello Mazzeo), Andrea Ceravolo (Gianni Mina), Valeria Bono (Ornella Vanoni), Jacopo Dragonetti (Edoardo Vianello), Angelica Cinquantini (Mita Medici), Angelo Donato Colombo (Francis Turatello), Andrea Dugoni (Alfredo Rossi), Rosa Palasciano (Jolanda), Antonio Perna (Elio), Celeste Savino (Rita De Tommaso), Tiziano Scirè (Paolo) e Simone Sppinazzè (l’avvocato).

Dove e come guardare la serie

Il film dedicato a Franco Califano andrà in onda su Rai Uno ore 21:30 domenica 11 febbraio 2024. È possibile vederlo in diretta streaming su RaiPlay dove sarà disponibile per essere visto e rivisto una volta trasmesso su Rai Uno.

