Finanziamenti a fondo perduto a favore delle edicole: i criteri e i fondi a disposizione

La Regione Siciliana ha previsto interventi in favore degli operatori economici in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. A tal fine è stato istituito presso l’Irfis FinSicilia S.p.A. il “Fondo Sicilia – Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19″ ed Irfis FinSicilia S.p.A. è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni.

I destinatari delle agevolazioni

I soggetti destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità sono le edicole aventi sede legale o operativa nel territorio regionale che esercitavano alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e continuano ad esercitare al momento della presentazione dell’istanza di agevolazione finanziaria l’attività identificata con codice di classificazione ATECO 47.62.10.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per la misura, comprensiva delle commissioni e costi di gestione a carico del Fondo, è pari a 4.200.000 euro derivanti dal Piano di Sviluppo e Coesione. L’Amministrazione regionale si riserva di non procedere alla emissione dei provvedimenti di concessione dei contributi a favore dei beneficiari in assenza di disponibilità di risorse finanziarie a valere sui fondi sopra indicati.

In tal caso, nulla sarà dovuto ai richiedenti. L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di integrare e/o sostituire la dotazione finanziaria anche utilizzando coperture finanziarie di derivazione comunitaria e/o altre risorse disponibili. Le agevolazioni saranno erogate da Irfis ai beneficiari a condizione che siano state effettivamente rese disponibili le relative risorse.