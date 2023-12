Finanziaria, riparte l’esame all’Ars: oggi e domani altri articoli al voto

Oggi e domani l'Ars si riunisce per votare i rimanenti articoli della Finanziaria. L'opposizione chiede un incontro.

Ricominciano oggi i lavori in Sala d’Ercole all’Ars per l’approvazione della Finanziaria. Dopo la breve pausa di Natale, l’Aula si riunirà nella giornata di giovedì 28 dicembre e, in seguito, venerdì 29 dicembre per cercare di trovare la quadra in vista dell’approvazione finale del testo che dovrà avvenire entro e non oltre l’8 gennaio 2024.

Accordo per via libera entro 8 gennaio

Nei giorni scorsi maggioranza e opposizione erano riuscite a trovare un accordo per ottenere uno slittamento del voto conclusivo, evitando così lo spettro dell’esercizio provvisorio con la mancata approvazione della Manovra siciliana entro la fine dell’anno.

Una Manovra “snella”

Il documento in fase di discussione all’Ars, lo ricordiamo, è stato snellito recentemente con il taglio di 10 articoli. Molti dei restanti sono stati modificati o riscritti. Molti articoli sono stati già approvati.

Tra questi, figura quello che regola la norma straccia bollo, per il quale viene disposta una deroga fino a giugno 2024. Ha ricevuto il via libera dall’Ars anche l’articolo che mette a disposizione ulteriori fondi per Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Nelle prossime ore, intanto, è atteso un incontro tra Governo regionale, presidente dell’Assemblea regionale e opposizioni per fare il punto sui finanziamenti che verranno destinati per altre misure.