Finanziaria, parte la maratona all’Ars con il testo snellito: Schifani punta a rapida approvazione

Il testo della Finanziaria del Governo Schifani arriva in Aula all'Ars. Dal documento finale sono stati tagliati 10 articoli.

Inizia alle ore 11 di venerdì 15 dicembre la “maratona” dell’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione della Finanziaria regionale che nelle scorse ore ha ottenuto il disco verde il Commissione Bilancio.

La maggioranza ha dato il via libera al testo, mentre a votare contro sono stati Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sud chiama Nord. Sono stati ritirati tutti gli emendamenti che erano stati presentati in Commissione.

Finanziaria, testo stravolto in Commissione

Il testo della Manovra siciliana ha subìto un brusco snellimento, con uno stralcio che ha interessato 10 articoli. Molti dei rimanenti sono stati modificati e riscritti. Complessivamente, il documento finale è stato approvato dalla Commissione con una trentina di articoli. Le norme tagliate fuori, comunque, potrebbero essere inserite attraverso un collegato che potrebbe essere discusso e votato in Aula nel mese di gennaio 2024.

Finanziaria, Schifani punta a tempi veloci

Adesso, come detto in precedenza, il testo della Finanziaria regionale arriverà in Sala d’Ercole all’Ars. La priorità del Governo Schifani riguarda ora i tempi di approvazione della Manovra che dovrà avvenire entro la fine di dicembre 2023.

Il governatore della Regione Siciliana ha ribadito più volte in queste settimane la necessità di dare il via libera alla Legge di Bilancio entro i tempi prefissati, al fine di scongiurare l’esercizio provvisorio. Un appello che è stato lanciato anche agli stessi parlamentari dell’emiciclo siciliano.

Secondo le previsioni, la Manovra dovrebbe essere incardinata entro la giornata di sabato 16 dicembre, mentre per lunedì 18 dicembre sarà fissato il limite temporale entro il quale presentare gli emendamenti. La discussione vera e propria in Aula dovrebbe partire nella giornata di mercoledì 20 dicembre.