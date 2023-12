Finanziaria, Falcone: “Al lavoro anche di notte, difendiamo interessi dei siciliani”

Ritmi serrati in Commissione Bilancio per la Finanziaria, l'assessore Falcone sui social: "Non devieremo dal nostro obiettivo".

Proseguono senza sosta i lavori in Commissione Bilancio all’Ars sulla Finanziaria 2024. L’obiettivo del Governo Schifani rimane quello di riuscire a portare il testo in Aula secondo la programmazione che prevede il via ufficiale ai lavori nella giornata di venerdì 15 dicembre.

“Lavori in Commissione Bilancio, ormai da giorni siamo in maratona per la Finanziaria 2024. Poco prima dell’alba andiamo in pausa, ma tra qualche ora di nuovo qui. Stiamo difendendo gli interessi della Sicilia e dei siciliani. Da questo obiettivo mai devieremo”, ha scritto sui social l’assessore all’Economia Marco Falcone nel corso della notte.

Finanziaria, approvata stabilizzazione Asu

Nel frattempo, nella giornata di mercoledì 13 dicembre sempre in Commissione Bilancio è stato approvato l’emendamento alla Finanziaria che dispone la stabilizzazione a 24 ore dei lavoratori Asu in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

“L’agognato traguardo della stabilizzazione è un obiettivo di giustizia sociale per migliaia di lavoratori che hanno per 30 anni prestato servizio nei Comuni e negli altri enti pubblici e che svolgono servizi indispensabili per le pubbliche amministrazioni e le comunità, senza nemmeno tutela previdenziale. Credo che per loro stavolta sarà un Natale diverso, all’insegna dell’ottimismo”, ha commentato Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.