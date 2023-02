Finanziaria, Fratelli d’Italia: “Varati provvedimenti concreti”

Il capogruppo Assenza: "Riproporremo il taglio degli stipendi"

«La Finanziaria regionale approvata dall’Ars prevede numerosi interventi di sostegno a settori vitali del tessuto produttivo e alle famiglie, colpiti da una crisi economica aggravata dall’emergenza Covid. In Commissione Bilancio prima e in aula poi c’è stato complessivamente un clima di proficua collaborazione con le opposizioni e anche questo ha consentito di procedere a un approvazione in tempi notevolmente anticipati rispetto a quanto accaduto in passato». Lo afferma Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Riproporremo il taglio delle indennità”

«Il nostro gruppo parlamentare all’Ars ha avuto un ruolo fondamentale e continuerà ad averlo anzitutto riproponendo alcune norme che per motivi diversi non hanno avuto il via libera dell’Aula. Ad esempio, continuiamo a ritenere che in questo momento storico la norma che prevede l’aumento automatico delle indennità e della diaria dei deputati regionali sulla base dell’indice ISTAT debba essere abrogata in considerazione dell’attuale e difficile situazione economica e finanziaria che investe tutti i settori del tessuto sociale e produttivo della Sicilia. Pertanto, non appena possibile chiederemo l’esame del disegno di legge in tal senso che avevamo già presentato all’Ars insieme a un analogo ordine del giorno».

Assenza aggiunge: «Inoltre trasformeremo in un disegno di legge organica l’emendamento- non accolto in Finanziaria- che prevede all’interno del Fondo Pensioni del personale regionale l’istituzione di un Fondo per gli acquisti dei crediti d’imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico ammissibili ai benefici fiscali». Durante la seduta d’aula di approvazione della Finanziaria, Assenza ha chiesto e ottenuto un momento di raccoglimento in memoria delle vittime delle Foibe.