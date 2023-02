Lavoratori Asu, Lega su norme nella Finanziaria: “Passo avanti verso stabilizzazione”

Il commento di Marianna Caronia all'approvazione dell'articolo 6 della Manovra regionale.

Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, accoglie positivamente l’approvazione dell’articolo 6 della Finanziaria regionale sulla stabilizzazione per i lavoratori Asu degli Enti locali e egli ex Pip.

Ecco il commento su uno degli ultimi interventi approvati nel corso della discussione all’Ars sulla Finanziaria, che sembra procedere abbastanza lentamente.

Finanziaria, soddisfazione della Lega per lavoratori Asu

“La strada è tracciata per un processo di reale stabilizzazione per gli Asu degli Enti locali, così come per gli ex Pip che potranno essere utilizzati dalle società partecipate e dalle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione. Come gruppo della Lega abbiamo sostenuto le norme approvate oggi dal Parlamento siciliano, che finalmente equipara il trattamento degli Asu a tutto il personale della medesima platea, riconoscendo loro un contratto di lavoro per 36 ore settimanali, alla stessa stregua degli Asu del dipartimento dei Beni culturali”. Queste le parole di Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

Riguardo agli ex Pip, “l’adeguamento Istat dell’assegno percepito – spiega la parlamentare della Lega – è un passo avanti per il riconoscimento del servizio che questi lavoratori svolgono per la Pubblica amministrazione. Si mette ordine in due settori che da anni sono tenuti nel limbo anche per l’ignavia di chi ci ha speculato politicamente e per le difficoltà nell’individuare un percorso di emancipazione sul piano dell’impiego che ora con il governo di Renato Schifani ha avuto un’accelerazione positiva”.