Finanziaria, Ars approva norma a sostegno di chi assume donne o lavoratori dai 50 anni in sù

Riconosciuto un contributo a chi assume lavoratori over 50, donne a prescindere dall’età o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni.

10 mila euro alle imprese che assumono donne o lavoratori dai 50 anni in su. Ciò è quanto previsto da una norma derivante da un emendamento a firma della deputata M5S Roberta Schillaci inserita nell’articolo 13 della finanziaria approvato oggi dall’Ars. “Si tratta – dice la deputata – di una forma di incentivo concreto per le aziende e di tutela per quelle persone che sono fuori dal mercato del lavoro e che rischiano situazioni di marginalità anche sociale. Tutto questo sempre che l’intero articolo passi il vaglio dell’Unione europea, cosa su cui il nostro gruppo ha sollevato forti perplessità”.

Finanziaria, stanziati 50 milioni a sostegno di chi assume

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso del 2024, la manovra riconosce ai professionisti, alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, con un’unità produttiva nel territorio della regione, un contributo massimo di 30.000 euro nel triennio 2024-2026 per ciascun lavoratore contrattualizzato.

Le reazioni

“Un grande risultato per sostenere l’occupazione in Sicilia e la trasformazione dei contratti da tempo determinato e part-time a contratto full-time ed a tempo indeterminato” – ha dichiarato Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana – Sono estremamente soddisfatta perché tali benefici, grazie ad un mio emendamento, sono stati estesi anche alle micro imprese, ai professionisti ed a coloro che attivano unità produttive nel 2024. Con questa norma diamo senso all’impegno parlamentare a favore dell’occupazione e della crescita della Sicilia“.

