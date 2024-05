Findomestic lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore finanziario, Findomestic, una delle principali società di credito al consumo in Italia, mette periodicamente a disposizione delle nuove posizioni per contribuire alla crescita dell’azienda.

Findomestic, assunzioni e profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito l’azienda è alla ricerca dei seguenti profili:

Consulenti Finanziari

Specialisti del Credito

Responsabili del Servizio Clienti

Esperti di Marketing e Comunicazione

Specialisti IT

Findomestic, i requisiti per lavorare

Istruzione e formazione

Esperienza professionale

Conoscenze tecniche

Abilità comunicative

Orientamento al cliente

Capacità analitiche

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a lavorare possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso.

