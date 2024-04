Finlandia, sparatoria in scuola: un morto. Il responsabile è un 12enne

Una volta rintracciato, la Polizia ha fermato il giovane in "modo pacifico"

Tragedia in Finlandia. Come ricostruito in queste ore, è avvenuta una sparatoria in una scuola della città di Vantaa, luogo nei pressi di Helsinki. Secondo quanto emerso, ci sarebbe almeno un morto (di dodici anni) oltre a due feriti minorenni e, l’autore dell’aggressione (arrestato dai carabinieri), avrebbe appena 12 anni.

Finlandia, sparatoria in scuola: morto un 12enne

Intorno alle 9.08 locali, si è consumata una tragedia in una scuola della città finlandese di Vantaa, vicino Helsinki. Alle prime ore di lezione, infatti, un 12enne in possesso di arma da fuoco ha sparato alla folla, uccidendo un coetaneo e ferendone altri. La tragedia è accaduta nella scuola Viertola, sede delle lezioni di 800 studenti tra i 7 e i 15 anni, oltre che luogo di lavoro per 90 dipendenti.

Finlandia, arrestato il 12enne autore della sparatoria

Una vicenda non semplice da gestire per la Polizia locale che, una volta arrivata sul luogo dopo le varie segnalazioni, ha tratto in arresto il ragazzino di 12 anni. Come raccontato dai militari, una volta individuato il responsabile della sparatoria, il giovane è stato fermato in “maniera pacifica”. Come riferito, il 12enne era ancora in possesso dell’arma da fuoco utilizzata per compiere l’aggressione ai danni dei coetanei. Inoltre, l’intera area è stata immediatamente isolata.