Fiorello: “La vera opposizione di Giorgia Meloni non è il Pd, ma Giambruno”

“L’opposizione di Giorgia Meloni? Non è il Pd, ma il compagno Andrea Giambruno”: è una delle battute dello showman Fiorello, tra i protagonisti del festival della Comunicazione di Camogli con Aldo Grasso.

Fiorello e le dichiarazioni su Giorgia Meloni e Giambruno

“L’opposizione della Meloni è il Pd? No, suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice e che cavolo”. Questa la battuta del noto comico siciliano nel corso di un’intervista con Aldo Grasso nel corso di uno show dal titolo “Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello“.

In attesa di riprendere le redini di “Viva Rai 2”, Fiorello si è lasciato andare a qualche battuta/considerazione al Festival della Comunicazione di Camogli, commentando sia temi di attualità e politica sia le ipotesi sul suo futuro come conduttore e sulle indiscrezioni relative a Sanremo 2024 (che potrebbe vedere sul palco, per la prima volta, Gerry Scotti).

Il commento su Meloni e Giambruno è, con ogni probabilità, un riferimento alle esternazioni del compagno della premier sui casi recenti di stupro, nello specifico quello della violenza sessuale di gruppo al Foro Italico di Palermo. “Se non ti ubriachi, non ti violentano”, avrebbe detto. Parole che hanno dato vita a un vero e proprio caso mediatico e che contrastano di certo con l’attività della presidente Meloni contro la violenza sulle donne. La premier si è espressa sulla vicenda, commentando che le parole del suo compagno sarebbero state fraintese.

