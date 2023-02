Tragedia sfiorata a Firenze, dove dei malviventi hanno preso di mira un condominio in via Maso Finiguerra, incendiando il portone d’ingresso.

I residenti, spaventatissimi, hanno raccontato quanto accaduto e avvertito le autorità competenti.

Le persone che abitano in zona avrebbero riferito di non sentirsi più al sicuro da tempo, dato che gli atti vandalici – come l’imbrattamento dei muri esterni – continuano a ripetersi: alcuni si sarebbero detti pronti addirittura a lasciare la zona.