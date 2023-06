Fitodepurazione, impianto innovativo a Scicli

Il Comune ha realizzato uno dei primi impianti naturali per il trattamento terziario delle acque reflue che permette il loro riutilizzo per l’irrigazione e l’uso dei fanghi residui come fertilizzanti

RAGUSA – Suscita interesse l’impianto innovativo di fitodepurazione di Scicli: la proposta per un uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura, ossia il riuso delle acque reflue depurate con tecniche naturali attira studiosi nella provincia iblea.

“Si tratta di un punto d’orgoglio per la Giunta municipale – ha sottolineato il sindaco Mario Marino – Scicli è avanguardia scientifica nelle politiche ambientali”. Qualche giorno fa, infatti, nellambito delle attività di divulgazione del progetto Tresor, un gruppo di docenti e studenti del dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) dell’Università degli Studi di Catania ha svolto una visita tecnica e un seminario itinerante presso gli impianti dimostrativi di fitodepurazione per il trattamento delle acque e fanghi ubicati allinterno dellimpianto di depurazione di contrada Piano Conti-Cammarella.

La visita tecnica è stata condotta dal professor Giuseppe Cirelli, referente di progetto per il partner Università di Catania, insieme al professor Antonio Barbera, la professoressa Alessia Marzo, la professoressa Feliciana Licciardello e la professoressa Delia Ventura. Durante la visita sono stati mostrati agli studenti gli impianti pilota relativi alla fitodepurazione e all’irrigazione con acque depurate.

L’impianto prevede la realizzazione di bacini di fitodepurazione naturale per il trattamento delle acque reflue che permetterà il loro utilizzo per l’irrigazione dei campi e l’uso dei fanghi residui come fertilizzante, nell’ambito delle azioni per un’agricoltura sostenibile e il risparmio delle risorse idriche. Si tratta di un progetto innovativo che prende il nome Tresor da “Traitement des eaux usées et des boues résiduaires par filtres plantés et usage agricole durable”: questo è finanziato nell’ambito del Programma europeo Eni di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 e vede la partecipazione, in qualità di partner, del comune di Scicli, che ha realizzato i lavori per uno dei primi impianti naturali per il trattamento terziario delle acque reflue che permetterà il loro utilizzo per l’irrigazione dei campi e l’uso dei fanghi residui come fertilizzante, nell’ambito delle azioni per un’agricoltura sostenibile e il risparmio delle risorse idriche.

L’iniziativa, riconosciuta quindi di interesse scientifico, mira a istituire un sistema di trattamento terziario delle acque reflue (eliminazione di fosforo, pesticidi, metalli, detergenti, ecc.) e il suo utilizzo per l’irrigazione e i fanghi residui per ridurne il volume e garantirne il recupero in agricoltura usandoli come fertilizzante.

Il progetto, di fatto, risponde all’esigenza di sviluppare risorse idriche alternative per la conservazione e lo sviluppo delle aree agricole: è prevista la sperimentazione e dimostrazione su impianti pilota, formazione e trasferimento tecnologico, istituzione di un protocollo di monitoraggio per acque reflue e fanghi residui, valutazione della qualità delle acque e dei fanghi, studio dell’impatto del riutilizzo in termini agronomici, energetici e ambientali, l’istituzione di un manuale di addestramento tecnico.