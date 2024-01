Floridia, 44enne investita rischia di perdere occhio: si cerca il responsabile

Una donna rischia di perdere un occhio dopo essere investita da un'auto A Floridia in viale Papa Paolo VI. Si tratta di una 44enne.

Una donna rischia di perdere un occhio dopo essere investita da un’auto A Floridia in viale Papa Paolo VI. Si tratta di una 44enne che era appena scesa dalla sua vettura e stava percorrendo un breve tratto di strada quando è stata travolta. L’automobilista non si è fermato a soccorrerla ed è fuggito. I sanitari del 118 hanno condotto la malcapitata in codice rosso in ospedale. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme vedendo la signora sanguinante sull’asfalto. È stato necessario un delicato intervento chirurgico. Le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per individuare il responsabile. Al vaglio le telecamere della zona.

Il messaggio del sindaco di Floridia

Il primo cittadino, Marco Carianni, invita alla collaborazione per identificare il guidatore. “Chi è in grado di fornire informazioni utili per l’identificazione del pirata della strada, lo dica. È importante rivolgersi alle forze dell’ordine o contattare in qualunque forma anche me. Auguro alla donna che è rimasta ferita di riprendersi presto e dico alla persona alla guida dell’auto pirata di presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine e liberarsi così del peso di quello che è successo”.