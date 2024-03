Floridia, viola gli arresti domiciliari: 39enne finisce in carcere

L'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

A Floridia (Siracusa), un uomo di 39 anni – già ai domiciliari poiché gravemente indiziato di maltrattamenti domestici – è stato arrestato perchè scoperto fuori dalla propria abitazione. Una volta rintracciato, per l’uomo inevitabile il trasferimento in carcere. Il 39enne originario di Floridia è stato infatti associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

Floridia, 39enne viola i domiciliari: scoperto e trasferito in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni del luogo, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania. L’uomo – originario del comune di Floridia – era già ai domiciliari poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.

Provvedimento di aggravamento per l’uomo

Come spiegato dalla nota diffusa dai carabinieri, “I militari hanno prontamente segnalato la violazione all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 39enne è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa” – spiega il comunicato. Dopo aver violato la misura domiciliare dunque, per il 39enne pregiudicato e originario di Floridia (Siracusa) è stato inevitabile il trasferimento in carcere.