Follia ad Alcamo: bimbo preso a pugni da anziano

La polizia sulle tracce dell'autore dell'aggressione

Dopo il massacro dell’uomo davanti il distributore di sigarette a Marsala, e l’anziana gettata a terra da due 12enni in via Roma a Palermo, ci mancava l’uomo, avanti con l’età, che ad Alcamo, in pieno centro storico, prende a pugni un bimbo di 8 anni. Insomma, è un’estate all’insegna della violenza quella apertasi in Sicilia, considerato anche che, i fatti succitati sono soltanto quelli più eclatanti.

Una parolina di troppo

Tornando all’episodio, raccapricciante, avvenuto nel comune del Trapanese, nei pressi di piazza Ciullo, a due passi dal Palazzo Comunale, a scatenare la violenta aggressione dell’uomo il fatto che sarebbe stato preso in giro. Secondo alcuni testimoni, il bambino che giocava in piazza, ed era in bici, forse avrebbe detto qualche parolina di troppo all’uomo, e questo avrebbe causato la furibonda aggressione.

Indaga la polizia

Scioccati, i testimoni raccontano che l’anziano, dopo aver bloccato il bambino, gli ha dato una serie di schiaffi e pugni con tutta la sua forza. Fortunatamente il bambino sarebbe poi riuscito a liberarsi dalla sua morsa riportando solo qualche livido. Su quanto accaduto ci sono delle indagini in corso da parte della polizia, che non lascia trapelare nulla, ma secondo indiscrezioni sarebbe sulle tracce dell’autore dell’aggressione.