Fondo casalinghe INPS: cosa c’è da sapere sulla misura 2024

Il contributo non è erogato sotto forma di denaro, ma in termini di corsi di formazione volti ad acquisire nuove conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro.

Anche per quest’anno l’INPS ha confermato il Fondo casalinghe, una misura per agevolare uomini e donne che svolgono lavori domestici ad acquisire nuove conoscenze ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Ecco come fare per accedere all’agevolazione e verificare i requisiti utili alla compilazione della domanda.

Fondo casalinghe INPS: cosa è e le novità 2024

Il Fondo casalinghe INPS è regolato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126: prevede un appannaggio di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Diversamente da altre agevolazioni, il Fondo casalinghe INPS non è un bonus finanziario o che prevede l’erogazione di una somma di denaro, come ad esempio l’assegno unico o il bonus mamme lavoratrici. La misura è, infatti, finalizzata “alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico”.

L’erogazione del contributo in denaro, che va da 100mila a 300mila euro, è prevista per gli enti erogatori dei corsi di formazione e non per i beneficiari.

I corsi di formazione erogati con il Fondo casalinghe INPS

Il Fondo casalinghe INPS permette, dunque, ai beneficiari di godere di una gamma abbastanza ampia di corsi di formazione, che hanno preso avvio già da gennaio 2024. I corsi hanno durata variabile, senza mai superare l’anno, si svolgono da remoto e a conclusione prevedono una prova finale. Ecco alcune competenze che possono essere acquisite tramite l’offerta formativa:

Acquisizione di competenze digitali ;

; Sicurezza informatica ;

; Creazione di contenuti ;

; Corsi di gestione domestica;

domestica; Servizi al cittadino.

L’elenco completo dei corsi è disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Pari Opportunità.

Fondo casalinghe INSP: i requisiti e come fare domanda

Il Fondo casalinghe INPS, al contrario di quanto si possa pensare, è riservato a tutti coloro che svolgono lavori domestici, siano essi uomini o donne. Ecco i requisiti per accedere all’agevolazione:

Svolgere attività domestica a titolo gratuito (non come attività lavorativa subordinata);

(non come attività lavorativa subordinata); Avere l’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’INAIL al momento della presentazione e per tutta la durata del corso.

Non sono previsti requisiti ISEE particolari e non è necessario presentare alcuna istanza all’INPS: per accede al Fondo casalinghe, basterà rivolgersi agli enti che erogano i corsi.