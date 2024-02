Rinnovato il protocollo d’intesa tra Inail E.BI.TE.N e Sistema Impresa Sicilia

Un protocollo per abbattere il rischio di infortuni sul lavoro

Fornire nuove risposte ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro delle imprese siciliane, promuovendo lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la realizzazione di iniziative e di progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa appena rinnovato da Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia, e da Vito Campo e Francesco Genova, rispettivamente, presidente E.BI.TE.N. Sicilia e segretario di Sistema Impresa Sicilia.

Eventi e iniziative mirate alla promozione della cultura della sicurezza

Attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi e iniziative mirate alla promozione della cultura della sicurezza, saranno diffuse le buone pratiche nel settore delle piccole e medie imprese per abbattere il rischio di infortuni sul lavoro in continuità con quanto già svolto nell’ultimo triennio.

Nel 2023 sono stati sottoscritti da Inail Sicilia oltre 10 accordi di collaborazione per contribuire a migliorare i livelli di sicurezza nell’Isola. L’Istituto, da soggetto erogatore di prestazioni assicurative, è diventato soggetto attivo di protezione sociale, orientando la sua azione alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi di prevenzione. Nell’ultimo anno Inail Sicilia ha sottoscritto o rinnovato oltre dieci protocolli d’intesa con università, enti di ricerca, organizzazioni datoriali e comitati paritetici al fine di accrescere sempre più la cultura della sicurezza sul lavoro nel territorio siciliano fornendo strumenti innovativi, supporto formativo e assistenza ai lavoratori ed alle aziende che operano in diversi settori produttivi.

Il protocollo, appena rinnovato con E.BI.TE.N, continua ed amplia il primo siglato nel 2020 grazie al quale sono stati organizzati negli ultimi tre anni diversi seminari sull’implementabilità di modelli organizzativi di gestione e controllo (MOG) coinvolgendo le micro, piccole e medie imprese del terziario anche con eventi informativi sugli incentivi alle imprese messi a disposizione da Inail per migliorare i livelli di salute e sicurezza.

E.BI.TE.N. è a supporto delle imprese per asseverare i modelli di gestione per la sicurezza sul lavoro. L’Ente bilaterale intersettoriale e organismo paritetico della regione Sicilia, (E.BI.TE.N.) svolge funzioni di promozione e realizzazione di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirata ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Tra i compiti dell’EBITEN vi è anche l’istituzione della commissione bilaterale tecnica per l’asseverazione dei modelli di gestione per la sicurezza sul lavoro e l’organizzazione di momenti di discussione pubblica per promuovere comportamenti sani e sicuri. Inoltre, l’Ente provvede al monitoraggio ed alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei vari settori, elaborando proposte in materia di formazione e qualificazione professionale in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.

“Visti i positivi risultati raggiunti nell’ultimo triennio – ha commentato il direttore regionale Inail Sicilia, Giovanni Asaro – abbiamo fortemente creduto nel rinnovo della collaborazione con EBITEN. L’Inail Sicilia continuerà a fornire il necessario supporto e consulenza a tutte le imprese siciliane che intendano mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto. Attraverso il rinnovo di questo protocollo sarà possibile diffondere maggiormente quei principi di responsabilità sociale e di sana competitività tra le imprese in un mercato che deve mirare ed operare nel rispetto delle norme”.

Soddisfazione per l’intesa è stata manifestata anche da Vito Campo, presidente E.BI.TE.N. Sicilia, il quale ha rimarcato “la volontà comune di rinnovare il protocollo d’intesa a conferma dell’importanza di agire in una logica di rete e compartecipazione per incidere concretamente sul fenomeno infortunistico. Per migliorare la prevenzione è indispensabile condividere professionalità ed esperienze”.