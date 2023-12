Forbes, Giovanni Ferrero in cima alla classifica 2023 dei più ricchi d’Italia

Forbes ha stilato la classifica 2023 dei paperoni d'Italia e si conferma come il più ricco Giovanni Ferrero.

Forbes ha stilato la classifica 2023 dei più ricchi d’Italia e si conferma come il più ricco Giovanni Ferrero (patrimonio netto 39,1 miliardi di dollari). Aumentano i miliardari: 20 persone in più rispetto a un anno fa per un totale di 70 paperoni.

Il resto del podio della graduatoria: i più ricchi d’Italia

Giorgio Armani è in seconda piazza con un patrimonio di 12,9 miliardi di dollari. Al terzo posto Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi di dollari. Il totale dei loro patrimoni ammonta a 230,1 miliardi di dollari (70 miliardi in più rispetto a fine 2022). Troviamo, infine, la prima donna in classifica al quarto posto: Massimiliana Landini Aleotti. È la proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini con patrimonio di 6,8 miliardi di dollari.