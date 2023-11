Più misure antincendio e nuovi mezzi, passa dalla Manovra la lotta ai roghi in Sicilia

Dai fondi per la forestazione all'impiego del personale dello Sviluppo rurale, ecco come la Sicilia vuole combattere gli incendi.

“Sulla forestazione c’è un impegno fortissimo assunto dal Governo intero in Aula perché dobbiamo cambiare passo“, lo ha ribadito il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione della Legge di Stabilità 2024-2026 che è stata approvata dalla Giunta lo scorso 8 novembre.

“Il segnale credo che sia stato dato, lo trasmetteremo poi in atti”, ha aggiunto ancora Schifani, sottolineando l’impegno dell’Ente in quello che, ormai da mesi, rappresenta uno dei cavalli di battaglia del governatore insieme al tema del caro voli in Sicilia. Un impegno dovuto alla luce della grande emergenza che ha colpito l’Isola nel corso dell’estate e delle prime settimane d’autunno.

Forestazione, le promesse di Schifani

L’ex presidente del Senato ha promesso, parlando ai cronisti, che nei prossimi mesi verranno adottate nuove “misure antincendio” che prevedono, tra l’altro, l’affitto di nuovi elicotteri. Ma non solo.

L’Ente regionale provvederà anche alla creazione di una “control room” che consentirà alla Regione di realizzare di “un grande occhio” che controllerà il territorio – specialmente in quelle aree a rischio – e all’aumento “delle forze lavoro umane della forestazione” in maniera che anche gli operai rurali possano intervenire sul posto in caso di estrema urgenza.

Forestazione, quasi 200 milioni all’anno dal 2024

Secondo il progetto del Governo Regionale, a partire dal 2024 il settore della forestazione siciliano potrà contare su uno stanziamento di 197,3 milioni di euro per rafforzare i comparti e mettere a disposizione mezzi e forze per il contrasto agli incendi.

La dote finanziaria verrà replicata anche nel 2025 e nel 2026, con risorse pari a 198,3 milioni di euro per ogni anno. Ma non è tutto, poiché la Giunta ha approvato anche un ulteriore finanziamento per interventi “in conto capitale” di altri 74 milioni di euro per il 2024 e di 63 milioni di euro per i due anni successivi.

Forestazione, 3% Comuni a prevenzione incendi

A partire dal prossimo anni i Comuni, i Liberi consorzi e le Città metropolitane della Sicilia destineranno il 3% dell’assegnazione alla prevenzione incendi e alla vigilanza su previ ed enti pubblici per le attività di pulizia dei terreni.

Sempre in Manovra, come detto in precedenza, è previsto l’utilizzo “del personale dello Sviluppo rurale per lo spegnimento degli incendi”, così come la “digitalizzazione della rete radiomobile” e la creazione della “centrale operativa unica di Protezione civile”.