Formez PA, avvisi di selezione: quanti posti e come fare richiesta

Sono stati indetti nuovi avvisi di selezione da Formez PA per il reclutamento di 14 esperti. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati con esperienza. Sono in previsione compensi fino a 94.500,00 euro. Le candidature possono essere inviate entro il giorno 8 aprile 2024. Il Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. ha dunque reso noti avvisi di selezione.

La selezione per tutti i profili professionali sarà condotta sulla valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio. Sarà stilata una graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul Portale inPA e sul sito internet Formez PA alla sezione “Lavora con noi – Avvisi inPA”.

Formez PA, i dettagli dei profili

I dettagli sui contenuti dei singoli progetti con inquadramento progettuale e oggetto dell’incarico sono presenti nel sito ufficiale e nei relativi avvisi. Di seguito i vari profili:

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0117/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento al lavoro pubblico e all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0118/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento alla valutazione delle politiche pubbliche e alla pianificazione strategica della pubblica amministrazione.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0119/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento ai processi decisionali europei e all’internazionalizzazione nell’ambito della PA.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0120/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in tema di transizione ecologica, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile nella pubblica amministrazione.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0124/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in qualità di instructional design di corsi e-learning.

Titolo richiesto: Diploma.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0125/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in sviluppo di unità didattiche multimediali.

Titolo richiesto: Diploma.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0128/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in materia di parità di genere e politiche di inclusione

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 24 mesi.

Sede di lavoro: da remoto.

n. 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 1 Azione 1.3 ” – COD. 0131/2024.

Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progettazione e gestione di attività formative.

Titolo richiesto: Laurea triennale.

Durata collaborazione: 4 mesi.

Sede di lavoro: Sede del Formez PA di Napoli.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Uffici di prossimità. Regione Sardegna: La giustizia più vicina ai cittadini” – COD. 0139/2024.

Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in Realizzazione di prodotti grafici.

Titolo richiesto: Diploma.

Durata collaborazione: 2 mesi.

Sede di lavoro: Sede propria.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Uffici di prossimità. Regione Sardegna: La giustizia più vicina ai cittadini” – COD. 0141/2024.

Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progettazione e realizzazione di prodotti video.

Titolo richiesto: Diploma.

Durata collaborazione: 2 mesi.

Sede di lavoro: Sede propria.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 4 e 5” -COD. 0153/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progetti di cittadinanza attiva.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 14 mesi.

Sede di lavoro: Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Scuole primarie di Caivano.

n. 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 4 e 5” – COD. 0160/2024.

Livello di seniority: oltre 1 anno fino a 3 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progetti di cittadinanza attiva.

Titolo richiesto: Laurea specialistica.

Durata collaborazione: 14 mesi.

Sede di lavoro: Sedi delle Amministrazioni interessate al Progetto Scuole primarie di Caivano.

Gli stipendi previsti

Le selezioni prevedono la stipula di contratti di collaborazione con gli esperti. I compensi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e al netto di IVA se dovuta. Ecco i massimi:

avviso COD 0117/2024 – € 45.360,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0118/2024 – € 45.360,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0119/2024 – € 45.360,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0120/2024 – € 45.360,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0124/2024 – € 94.500,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0125/2024 – € 71.8200,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0128/2024 – € 45.360,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di mobilità (per 24 mesi);

avviso COD 0131/2024 – € 8.100,00, oltre ad un massimo di 2.000,00 € per le spese di

mobilità (per 4 mesi);

avviso COD 0139/2024 – € 3.744,00, oltre ad un massimo di 1.000,00 € per le spese di

mobilità (per 2 mesi);

avviso COD 0141/2024 – € 5.760,00, oltre ad un massimo di 1.200,00 € per le spese di

mobilità (per 2 mesi);

avviso COD 0153/2024 – € 26.460,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di

mobilità (per 14 mesi);

avviso COD 0160/2024 – € 8.400,00, oltre ad un massimo di 1.500,00 € per le spese di

mobilità (per 14 mesi).

I requisiti richiesti

Ecco i requisiti generali necessari:

essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere in possesso di una delle condizioni indicate negli avvisi;

godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

A seconda del profilo professionale oggetto dell’avviso di Formez PA sono richiesti ulteriori requisiti specifici, che riguardano il titolo di studio e la tipologia e durata dell’esperienza lavorativa maturata. Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura degli avvisi.

Inoltre potrebbero essere valutate eventuali ulteriori esperienze in possesso dei candidati ritenute quale elemento preferenziale.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione si devono presentare esclusivamente in via telematica tramite il portale di reclutamento inPA. Bisogna selezionare il concorso scelto e compilare il form online. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La candidatura dovrà contenere, pena l’esclusione, l’indicazione delle sole esperienze – tra quelle citate nel curriculum – coerenti con l’esperienza specifica richiesta. Le esperienze da indicare devono concorrere al raggiungimento del limite massimo della fascia di seniority richiesta.