Brad Pitt in Italia, spunta la FOTO con Mauro Corona

L’attore statunitense, super divo di Hollywood, Brad Pitt si trova in Italia e, secondo quanto riportato da alcuni, proprio fra le strade del Trentino-Alto Adige e quelle del Veneto. A conferma di tutto ciò è arrivata una foto a fianco di Mauro Corona. Non è chiaro il motivo per cui l’attore e lo scrittore si siano incontrati, o, meglio, potrebbe essere accaduto in modo del tutto causale, oppure per qualcosa di preciso.

La seconda ipotesi potrebbe essere valida in quanto è trapelato che Brad Pitt starebbe girando un film in quelle zone sulla mummia Ötzi. Ma, al momento, rimangono solo chiacchiere senza nulla di certo.

La foto di Corona con Pitt

A rendere pubblica la foto, scattata nella località di Misurina, in provincia di Belluno, Veneto, è stato lo stesso scrittore italiano. Mauro Corona ha accompagnato lo scatto con una breve didascalia: “con Brad Pitt a Misurina”. Il post pubblicato su Facebook sta racimolando tantissimi “Mi piace” e commenti.