FOTO | Catania-Casertana 0-0: le immagini salienti della sfida

Il Catania non sa più vincere e continua il suo periodo negativo contro la Casertana accontentandosi di un punto.

Il Catania non sa più vincere e continua il suo periodo negativo anche contro la Casertana accontentandosi di un punto dopo aver avuto due grosse occasioni per portarsi in vantaggio nonostante inferiorità numerica per l’espulsione di Sturaro alla sua prima al Massimino per rosso per fallo pericoloso. Così la squadra etnea rimasta in dieci per tutto il secondo tempo ha creato occasioni per vincere ma in questo momento tutto gira storto alla compagine rossazzurra. A fine gara fischi dalle tribune. La classifica è impietosa ai rossazzurri aspettando un cambio di marcia per una squadra ancora con il freno tirato e con i nuovi arrivi ancora poco determinanti.