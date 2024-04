FOTO | Vacanze ad Agrigento per Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono concessi qualche giorno di relax ad Agrigento in compagnia della figlia Stella

Vacanze siciliane per la famiglia Bossari al completo con Daniele, Filippa Lagerback e la figlia Stella. Dopo la visita presso la Valle dei Templi di Agrigento e la Scala dei Turchi, i tre si sono concessi un aperitivo al mare presso il resort Adler: la pioggia, poi, non ha fermato Filippa e sua figlia per un bagno al mare.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback ad Agrigento: il post su Instagram

“II primo tuffo immersa tra profumi, sapori, paesaggi, cultura e storia… sì ho portato anche un pò di pioggia desiderata in questa terra unica”, scrive nel suo post Filippa Lagerback, conduttrice insieme a Fabio Fazio di “Che tempo fa?”, postando le foto meravigliose sul suo profilo Instagram.