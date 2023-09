FOTO e VIDEO | La Sicilia continua a bruciare, la provincia di Palermo fra le più colpite

La Sicilia non ha pace e continua a bruciare, non cessano gli incendi in tutta la provincia di Palermo. In corso incendi in diversi comuni

La Sicilia non ha pace e continua a bruciare, non cessano gli incendi in tutta la provincia di Palermo. In corso incendi di vegetazione nei comuni di Lascari, Gratteri e Campofelice dove stanno operando n.3 canadair oltre squadre a terra coadiuvate da Forestale e Protezione Civile. Nella zona invece di Madonna del Ponte tra Balestrate e Partinico sono impegnate due squadre del distaccamento di Partinico e del distaccamento volontario di Carini.

Riserva dello Zingaro incendio

Conca d’Oro auto in fiamme

Sicilia brucia provincia Palermo





Anche nel capoluogo siciliano si registrano delle criticità, infatti, è ancora in corso l’incendio all’impianto TMB di Bellolampo; è sotto controllo ma ancora in corso l’incendio in via Fichidindia, inoltre un incendio di sterpaglie sulla laterale di viale regione (zona Bonagia) si è propagato interessando il “ponte Bonagia” e coinvolgendo anche delle autovetture. In via Belmonte Chiavelli angolo Viale regione Siciliana si è verificato un incendio nell’area esterna di una officina meccanica. Il rogo ha coinvolto materiale vario in plastica ivi depositato sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco.

Le altre parti di Palermo che bruciano

Un altro incendio si è verificato nel quartiere Villaggio Santa Rosalia nei pressi di via Gustavo Roccella, in questo caso l’incendio ha interessato un’area a cielo aperto adibita a ricovero di camper e vetture; nel rogo sono rimasti coinvolti alcuni mezzi. In via Messina Marine un incendio di sterpaglie sta interessando l’area limitrofa ad uno stabilimento per la produzione di prodotti in terracotta.