Fratelli d’Italia, domenica a Catania apre la campagna elettorale di Giammusso

Domenica 21 aprile alle ore 9.30 a Catania conferenza di apertura della campagna elettorale di Massimiliano Giammusso

Domenica 21 aprile alle ore 9.30 al Catania International AirPort Hotel, conferenza di apertura della campagna elettorale di Massimiliano Giammusso, candidato alle Europee nella lista Fratelli D’Italia nella circoscrizione Sicilia-Sardegna.

Giammusso: “Occasione per confronto sulle sfide delle europee”

Saranno presenti parlamentari nazionali e regionali, dirigenti di Fratelli d’Italia ed esponenti del mondo del lavoro e delle imprese. “Sarà l’occasione giusta per confrontarsi sulle sfide che ci attendono per le prossime elezioni europee a cui sono candidato – dichiara Giammusso – Con il vostro sostegno, costruiremo l’Europa delle Nazioni, l’Europa che non è solo un luogo fisico ma uno stato mentale dove ci si incontra, ci si confronta e dove si costruiscono i progetti del domani. Già da tempo, insieme ai tantissimi amici che mi stanno dimostrando il loro sostegno, ho cominciato la campagna elettorale tra la gente. Oggi, con voi, voglio scommettermi in questa nuova avventura con il preciso scopo di vincerle queste elezioni”.



