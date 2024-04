Europee: Stefano Bandecchi segretario nazionale di Alternativa Popolare in Sicilia

Prosegue la campagna elettorale di Alternativa Popolare, che nel weekend farà tappa in Sicilia. Camper Tour per le Europee.

Prosegue la campagna elettorale di Alternativa Popolare, che nel weekend farà tappa in Sicilia. Sabato 20 e domenica 21 nell’ambito del Camper Tour che sta vedendo il leader di AP Stefano Bandecchi impegnato su tutto il territorio nazionale in occasione della campagna elettorale per le prossime Consultazioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Il programma della due giorni

Si partirà sabato 20 con una passeggiata mattutina in centro a Catania con visita ai mercati Pescheria e Fiera, si prosegue alle ore 16 presso la sala meeting Hotel 4SPA di Aci Castello (via nazionale 114) insieme ai candidati Mattia Gattuso e Alfonso Alaimo.

Il leader Stefano Bandecchi, che presenterà il movimento a sostenitori, cittadini, imprenditori e professionisti. “Il nostro obiettivo – dichiara Bandecchi – è quello di formare un polo equilibrato e popolare, che dia valore alla voce e ai bisogni di ogni cittadino. C’è una politica di palazzo, che non perde occasione di attaccarci, e c’è una politica della gente, che è la nostra Alternativa Popolare. Sono fiducioso che i cittadini, l’8 e il 9 giugno, sappiano decidere da che parte stare”.

Domenica 21 alle ore 10.30 il leader sarà a Siracusa per un incontro presso la Sede dell’associazione Avvenire Sud (viale Regina Margherita, 17) insieme ai candidati Manuela Ciambrone e Alfonso Alaimo.

La lista degli appuntamenti da non perdere

Sabato 20 aprile

11.00: Catania, passeggiata di Bandecchi in centro con partenza da via Etnea. Sarà presente anche Davide Baiocco;

13.00: Catania, visita al mercato Pescheria (pressi Piazza Duomo);

16.00: Aci Castello, incontro pubblico presso Hotel 4SPA, Via Nazionale 114, Aci Castello (CT).

Domenica 21 aprile

10.30: Siracusa, incontro pubblico presso Viale Regina Margherita 17.

Fonte foto: Alternativa Popolare Facebook