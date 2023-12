Raffica di controlli alla pescheria di Catania: maxi sequestro e sanzioni

Controlli rafforzati in vista delle festività natalizie in uno dei luoghi simbolo del commercio catanese.

Vasta operazione contro i venditori abusivi alla pescheria di Catania, luogo prediletto del commercio ittico etneo: i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno eseguito una serie di controlli assieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, alla polizia locale e alle pattuglie della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia.

Lo scopo dell’operazione è stato quello di restituire decoro al centro storico, attraverso il contrasto dell’occupazione abusiva del suolo pubblico e delle violazioni delle normative igienico-sanitarie. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, in particolar modo in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie.

Controlli contro l’abusivismo alla pescheria di Catania

L’attività ispettiva ha avuto come obiettivi principali quello di contrastare l’abusivismo commerciale e di tutelare la salute dei consumatori attraverso il contrasto della vendita di alimenti nocivi e privi di tracciabilità.

Ieri mattina, la piazza, frequentata giornalmente da migliaia di clienti abituali e turisti, è stata quindi teatro di un intenso controllo incrociato, che ha consentito di accertare significativi illeciti attinenti alla sanità: i carabinieri hanno sanzionato 5 pescivendoli ambulanti, in quanto esponevano sui loro stalli pescato privo di tracciabilità. Si evidenzia che la tracciabilità degli alimenti, oltre a essere prevista per legge, rappresenta l’attestazione sulla garanzia del prodotto dal momento della produzione. I 5 commercianti sono stati infatti sanzionati con una multa di 1.500,00 euro ciascuno, oltre che con il sequestro del pescato ai fini della distruzione.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, i carabinieri hanno scoperto anche 3 pescivendoli abusivi senza la prevista licenza comunale per esercitare la vendita al dettaglio e li hanno sanzionati con una multa di 1.500 euro ciascuno. Contestualmente, i tre commercianti sono stati sanzionati anche per occupazione abusiva di suolo pubblico, con una sanzione sanzione di altri 173 euro.

Sotto sequestro oltre 100 chili di pesce

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno sequestrato ai fini della successiva distruzione oltre 100 chili di pescato, nello specifico pesce spada, sardine, tonno, sgombro, merluzzi e pescato tipico dei mari siciliani, che, poiché privo di tracciabilità, rappresentava un potenziale pericolo per la salute dei consumatori, non avendo garanzie sulla filiera inerente alla pesca e alla conservazione dell’alimento in questione. Il totale delle sanzioni ammontaa circa 11.000 euro.

Successivamente, sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri sono finiti i fruttivendoli ambulanti, nello specifico tre di loro sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Da un approfondimento del controllo, uno di loro è risultato privo di qualsiasi titolo autorizzativo a esercitare la vendita di prodotti alimentari e dunque per lui si è aggiunta l’ulteriore sanzione per il commercio abusivo. Tutta la frutta esposta sulle loro bancarelle (arance, ananas, kiwi, mele e frutta di stagione), per un totale di complessivi 20 chili, è stata sequestrata per la successiva distruzione.